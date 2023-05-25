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В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотников

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 07:46 обновлено 25 мая, 07:57
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Ночью 25 мая взрывы слышали жители оккупированных Севастополя и Джанкоя - российские оккупанты говорят, что в районе Качи, дескать, "отбили все атаки".
Черноморский флот, БПЛА
Черноморский флот РФ в захваченном Крыму якобы "сбил два беспилотника" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедияч

В оккупированном войсками страны-агрессора России Крыму прогремели взрывы. В Джанкое работала система ПВО захватчиков. В Севастополе неизвестные беспилотники атаковали объекты в районе поселка Качи, силы вражеского Черноморского флота сбили якобы "два БПЛА."

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские оккупанты в четверг ночью, 25 мая, отразили атаку неизвестных БПЛА в районе Качи (в поселке находится военный аэродром, который контролируют захватчики, - ред.).

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", - сказал глава фейкового "руководства" города.

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Также ночью прозвучали взрывы в захваченном Джанкое. По предварительной информации, работала ПВО российских оккупантов.

"Джанкойцы, без паники! Предположительно, сработала система ПВО!" – написал один из Telegram-каналов.

Напомним, 20 мая на военном аэродроме Кача, где базируется авиаполк войск РФ, недалеко от оккупированного Севастополя прогремел взрыв. В результате был выведен из строя военный вертолет Ми-8.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины проведет контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупантов России со своих территорий.

По словам гаранта, Путину придется искать выход из ситуации, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что силы обороны Украины в рамках летнего контрнаступления могут зайти в Крым. По его словам, 150 тысяч войск, которые оккупанты собрали на юге, не помогут вражеским силам остановить продвижение ВСУ.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала граждан России добровольно уехать из Крыма, пока еще есть такая возможность. По ее словам, после освобождения полуострова лицам, которые незаконно прибыли на территорию Украины, придется уезжать уже другим способом.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда ВСУ зайдут в Крым:

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