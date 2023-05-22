"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в Крыму

Граждане страны-агрессора России должны в добровольном порядке покинуть Крымский полуостров, пока такая возможность еще есть, сказала Ирина Верещук.

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Россиянам могут предложить покинуть Крым "другим способом" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Украина после возвращения Крыма сразу же начнет решать ключевые задачи. Гражданам страны-агрессора России следует покинуть полуостров, поскольку они попали туда незаконно. Уезжать нужно, пока есть возможность. Иначе впоследствии придется покинуть территорию иным образом. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, она рассказала о том, что Украина, после освобождения Крыма, будет разбираться со многими проблемами на полуострове.

По словам вице-премьера, Киев начнет решать вопрос колонизаторов, коллаборантов и граждан РФ, которые незаконно оказались на полуострове. Им следует покинуть Крым добровольно, пока им не предложили это сделать другим способом.

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"Самый первый мой совет колонизаторам: выезжайте из Крыма добровольно, пока есть возможность. Не ожидайте ситуации, когда вам будет предложено покинуть его другим способом", - подчеркнула Ирина Верещук.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы отбросить российских оккупантов со своих территорий.

По словам Зеленского, Путин вынужден будет искать выход из ситуации, когда ВСУ подойдут к Крымскому полуострову.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что ВСУ в рамках летнего наступления могут зайти в Крым.

По мнению Свитана, российские оккупационные войска, которые собрали на юге 150 тысяч военных, не смогут остановить армию Украины.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что ВСУ, при благоприятном сценарии, могут освободить Крым за срок до полугода. В такой ситуации Россия столкнется с колоссальным внутриполитическим кризисом.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда ВСУ зайдут в Крым:

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