Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – Маломуж

Армия Украины мощно подорвала обороноспособность оккупационных войск России, поэтому у Киева есть перспектива освобождения территорий, считает Николай Маломуж.

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ВСУ получили преимущество на фронте и уничтожают кадровых оккупантов России - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Главред, 35 ОБрМП

Украина при благоприятном сценарии в течение 3-6 месяцев может освободить оккупированные восток, юг и Крымский полуостров. Такой прорыв запустит перспективу поражения режима Владимира Путина в стране-агрессоре России и смены власти в Кремле. Однако существует и пессимистический сценарий, согласно которому придется приложить изрядные усилия для освобождения городов, а Путин будет готовить новые резервы. И тогда война затянется на год или даже больше. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что нельзя точно сказать, когда закончится война. Однако ВСУ уже получили преимущество на фронте и подорвали обороноспособность российских оккупантов. При таких условиях открывается перспектива освобождения территорий.

"Нельзя стопроцентно говорить, что война в течение двух-пяти месяцев закончится. Хотя сейчас у нас есть преимущество не только в горячих точках – Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Сватово, Кременной и на запорожском направлении, но и при уничтожении нами профессиональных частей врага на 60-80%, включая "вагнеровцев". А это мощный подрыв обороноспособности противника. Восстановить эти силы быстро Россия не может, и мобилизованные проблему не решат. Поэтому при таких условиях перспектива освобождения территорий есть", - отметил Маломуж.

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По его словам, существует два сценария дальнейшего развития событий – положительный и негативный. В первом случае силам обороны удастся добиться очень серьезных успехов – вернуть свои территории и организовать возможность краха режима Путина в России.

"При оптимистическом сценарии мы освободим восток, юг и, возможно, Крым в течение трех-шести месяцев. Это в свою очередь откроет перспективу поражения путинского режима и смены власти в России", - полагает генерал.

Второй случай предполагает тяжелые бои и затягивание войны на длительный период.

"При пессимистическом сценарии нам придется тяжело вгрызаться в оборону противника и освобождать города шаг за шагом. А Путин тем временем будет готовить резервы – да, это будут не мощные новые средства, но их будет много. Из-за этого нам будет сложно отвоевывать свое. При таком сценарии война затянется на год и более", - считает бывший глава разведки.

По его мнению, события на фронте будут развиваться в рамках первого сценария.

"Я считаю, что события будут разворачиваться по первому сценарию, он сегодня прямо просится к выполнению. Но решение за Генштабом и руководством государства", - подчеркнул Николай Маломуж.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию для того, чтобы отбросить оккупантов РФ со своих территорий. Как полагает Зеленский, Путину придется искать выход из ситуации, когда украинские войска подойдут к захваченному Крымскому полуострову.

Журналисты CNN опубликовали статью, в которой говорится о том, что Россия вернулась к тактике масштабных воздушных ударов по Украине. Цель захватчиков – заставить Киев отложить контрнаступление. Однако ВСУ эффективно противостоят оккупантам и сбивают большой процент ракет захватчиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине аналог британских ракет Storm Shadow – дальнобойные ракеты CALP-EG. Как полагает Макрон, поставки таких ракет помогут армии Украины перейти в контрнаступление.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал о дальнейших сценариях в войне России против Украины:

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