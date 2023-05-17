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РФ возобновила масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ – CNN

Анна Ярославская
17 мая 2023, 07:16 обновлено 17 мая, 07:31
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Массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.
Ракетная атака, ВСУ
Ракетными атаками РФ хочет отсрочить контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Telegram

Страна-агрессор Россия возобновила масштабные воздушные атаки на Украину. Таким образом, в РФ хотят заставить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией.

По словам собеседника издания, Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

РФ осуществила масштабные воздушные атаки одновременно с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и другие важные объекты, вероятно, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление.

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При этом Украина смогла выдержать атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными партнерами.

По словам источника CNN, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку РФ активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет.

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCam.

Бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге считает, что РФ будет готовить новые массированные удары по столице Украины.
оккупанты хотят узнать о позициях систем противовоздушной обороны, предоставленных Украине западными союзниками.

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