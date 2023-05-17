РФ готовит новые ракетные удары по Киеву: экс-сотрудник Бундесвера назвал цели

Комбинированный удар по Киеву российских оккупантов с применением гиперзвуковых ракет Кинжал прокомментировал бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге.
Он предупредил о том, что вероятно страна-агрессор будет готовить новые массированные удары по столице Украины. Его мнение публикует немецкое издание Bild.
Собеседник не исключает, что РФ пробует узнать о позициях систем противовоздушной обороны, предоставленных Украине западными союзниками.
"Россия испытывает в Киеве новые системы ПВО Украины. Ракетами "Кинжал", "Калибр", Х101, Х555 и беспилотниками "Шахид" и "Орлан" атакующая армия хочет сделать выводы о позициях украинских систем ПВО, таких как Patriot, Iris и NASAMS", — говорит он.
В конечном итоге Ланге прогнозирует, что РФ продолжит ракетные атаки по Киеву.
Ракетный удар РФ по Украине
Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").
Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.
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