РФ проигрывает и втягивает Беларусь в войну, Лукашенко затеял игру, чтобы избежать этого – Маломуж

Болезнь Лукашенко – это спектакль для Путина, он изображает недееспособного, чтобы не помогать России в ее агрессии против Украины, считает Николай Маломуж.

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Лукашенко изображает больного, чтобы взять паузу, убежден Николай Маломуж / Главред

Всегда бодрый и активный белорусский диктатор Александр Лукашенко заболел. Несколько дней он не появлялся на публике. Последнее публичное мероприятие, которое посетил Лукашенко, был парад в Москве 9 мая, и тогда он выглядел крайне скверно, не остался на общий завтрак и спешно вернулся в Беларусь, где также не смог выступить на мероприятиях ко дню победы. 14 мая белорусы отмечали День флага и герба, но и на этих торжествах "бацьки" не было – его речь зачитал премьер-министр.

Все это, конечно, породило кучу слухов и догадок о том, что же произошло с Лукашенко, и действительно ли он слег. На пятый день исчезновения "бацьки" его болезнь подтвердили, правда, в России. Депутат Госдумы РФ Затулин заверил, что "ничего сверхъестественного нет, это не Covid", мол, просто белорусский диктатор приболел и нуждается в отдыхе. Впрочем, это мало кого убедило. К тому же, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала готовиться к любым сценариям развития событий, связанных с болезнью Лукашенко. На фоне этих заявлений пресс-служба белорусского диктатора опубликовала фото Лукашенко – мол, он "работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО". Правда, "бацька" выглядел неубедительно – словно восковая фигура из Музея мадам Тюссо.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что могло произойти с Лукашенко, поспособствовали ли его недугу россияне, какая участь постигнет Беларусь, если "бацька" уйдет из жизни или станет недееспособным, выгодно ли России сейчас избавиться от Лукашенко, а также насколько близка Россия к поражению в войне.

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С вашей точки зрения, действительно ли сейчас есть основания говорить о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко, если он несколько дней не появлялся на публике? Что, по-вашему, могло с ним случиться – самочувствие ухудшилось по естественным или неестественным причинам?

Лукашенко оказался в непростой ситуации. Путин проигрывает войну в Украине, и это может произойти уже в ближайшее время, поэтому возникает вопрос, как Лукашенко дистанцироваться от преступлений, совершенных вместе с российским лидером. Вот Лукашенко и пытается играть в свою игру, отмежевываясь от агрессивных действий России. Именно поэтому он неоднократно предлагал Минск как площадку для переговорных процессов между Байденом и Путиным или между Зеленским и Путиным, а также третьим сторонам. Кроме того, он пытался заручиться поддержкой Си Цзиньпина. Иными словами, Лукашенко всячески пытается подстелить себе соломку, чтобы, когда Путин проиграет войну, можно было заявить, что он выступал в роли миротворца.

Однако Путин сегодня требует от Лукашенко конкретных действий, причем не только в смысле поддержки стратегии и политики Кремля, проведения совместных военных учений, передачи определенной военной техники России, предоставления возможности размещать на территории Беларуси баллистические ракеты и российские самолеты с "Кинжалами" – весь этот набор и так есть, "бацька" здесь соучастник. Лукашенко избегает другого – втягивания белорусских войск в войну. Он надеется пропетлять, не втянуться в реальную войну и убедить других, что он, наоборот, сдерживал Путина от очередного вторжения через территорию Беларуси в Украину, а также пытался предотвратить размещение ядерного оружия на белорусской территории. Таким образом, он собирает аргументы в свою пользу. Но ему это не удастся, потому что он помогал воплощать агрессивную политику Путина в отношении Украины и совершил огромное количество преступлений вместе с ним.

Таким образом, идет игра между Лукашенко и Путиным. Последний прекрасно осознает, что между ними больше нет доверия, и они не могут выступать единым фронтом. Лукашенко стал весьма ненадежным союзником, поэтому Путин пытается контролировать "бацьку" и его окружение: секретаря Совета безопасности и обороны Беларуси, министра обороны, а особенно глав белорусского КГБ и подразделений спецназначения, которые ориентируются на российские спецслужбы, а, значит, на Российскую Федерацию. Все эти люди зациклены на своем российском руководстве, получают мощную финансовую поддержку России и имеют собственные установки агрессивной структуры, которая может действовать в любых условиях и против любого противника. Лукашенко прекрасно понимает, что он не полностью контролирует процесс.

Особенно по Лукашенко ударило намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Несмотря на заявления Лукашенко о том, что это позитив для его страны, по моей информации, он не обрадовался этому, потому что понимает, что такой шаг может означать конец для него. Ведь в таком случае против Беларуси может действовать не только Украина, но и НАТО, потому что ядерное оружие представляет опасность для стран Альянса. А это уже не шутки, это серьезно.

Поэтому, конечно, Лукашенко мог заболеть, как любой человек, однако это также может быть просто его игра. Он даже не собирался ехать на 9 мая в Москву, но Путин сказал Лукашенко и всем лидерам стран СНГ, что они должны прибыть на парад, иначе это будет иметь для них и их стран серьезные последствия – экономические, энергетические, финансовые и оперативные. Как мы видели, почти все собрались в Москве, не посмев ослушаться Путина. Но это был последний парад, когда все эти лидеры приехали.

Лукашенко – это отдельная история: там не важно, болен Лукашенко или нет, жив или мертв, он должен присутствовать на параде. Вот Лукашенко и прибыл. Предполагаю, что он не столько болел, сколько демонстрировал, что ему плохо, что он недееспособен.

Эта игра нужна Лукашенко, чтобы иметь возможность не поддерживать конкретными действиями агрессивное поведение России и некоторое время подождать, чтобы увидеть, что будет на фронте, когда ВСУ начнут контрнаступление. Выжидательная позиция Лукашенко, конечно, не нравится Путину. Но Лукашенко выбрал свой путь, и болезнь (настоящая или мнимая) позволяет ему взять паузу и не принимать активное участие в военных операциях России.

Обратите внимание, Лукашенко никогда не допускал, чтобы вместо него кто-нибудь выступал, в частности, перед белорусскими военными и на День флага, а тут вдруг на одном мероприятии выступил министр обороны, на другом – премьер-министр. Таким образом, официально подчеркнули, что Лукашенко плохо. Более того, даже было сообщение о том, что он посетил клинику, где прошел обследование. Подчеркиваю, о таких вещах никогда не сообщается, это делается тайно. Как правило, врачи и другие специалисты приезжают к Лукашенко в его резиденцию, где есть мощный медицинский центр, поэтому нет смысла везти его куда-то в клинику.

А сейчас подчеркнуто пытаются показать, что Лукашенко не здоровится. Сначала на параде продемонстрировали, что он едва двигается, потом – что он ездит в клинику. Таким образом, отмечается слабость Лукашенко.

Весь этот спектакль – не для белорусов, а для россиян и Путина. Именно их пытаются убедить в том, что Лукашенко сейчас неспособен быть активным, в частности, активно поддерживать агрессивные действия России. Особенно на случай если Путин готовит операцию против Украины с использованием тактического ядерного вооружения или захочет второй раз ударить с территории Беларуси.

Впрочем, Лукашенко мог заболеть из-за определенных действий россиян, к которым они могли прибегнуть, увидев его ненадежность, виляние, попытки уклоняться от совместных с Россией действий в отношении Украины и попытки избавиться от зависимости от Путина. Да и сам Путин видит, что полагаться на Лукашенко сейчас нельзя. Традиционные методы деятельности российских спецслужб известны всем, и к ним прибегают по указанию президента России. Так Москва избавляется от своих оппонентов или и друзей, осмелившихся не выполнять указания россиян или предать.

Лукашенко прекрасно понимает угрозу для себя. Что бы там ни было с ним на самом деле, он использует эту ситуацию, чтобы сохраниться физически и политически, не втянувшись в войну или ядерное противостояние.

В ближайшие дни и недели будет видно, какие перспективы у Лукашенко. Если ему станет хуже, это будет означать, что его проблемы со здоровьем, вероятнее всего, были результатом действий России. Если он просто определенное время не будет проявлять активность из-за плохого самочувствия, всю эту историю можно будет считать его игрой, чтобы выдержать паузу и не поддерживать активно Россию. А дальше он сориентируется по ситуации, насколько будет проигрышной позиция России на поле боя, насколько успешно будут действовать ВСУ и наши партнеры по всем направлениям.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем:

Но вы считаете более вероятной версию о том, что Лукашенко просто инсценирует свой недуг, чтобы временно отойти от дел?

Да. Я знаком с Лукашенко лично, а потому знаю, что он в сложных для себя ситуациях всегда пытается найти способ взять паузу и отойти от немедленного решения острой проблемы.

Сейчас для Лукашенко острая проблема заключается в том, что Россия подталкивает Беларусь к прямому участию в войне. А отговорки Лукашенко иссякли: ранее он говорил Москве, что он держит западный фронт, противостоит НАТО, не допускает удара в спину и тому подобное. Все это Путин уже слышал. Поэтому теперь Лукашенко нужно действовать, а он этого хочет избежать. Он всячески пытается избежать активной помощи Москве и доказать миру, что он не является соучастником агрессивных действий России. И последняя его возможность сделать это – его здоровье.

Если говорить о третьей версии, вы думаете, России и Путину сейчас выгодно избавиться от Лукашенко? Чем он мог разгневать россиян, за что его могли попытаться убрать?

Россия опасается, что ВСУ нанесут ее войскам такие удары, что они уже не оправятся, и мы стремительно освободим восток, юг и Крым. Это будет означать полный провал Путина, его режима и войск. Поэтому Россия параллельно пытается и удержать фронт на востоке и юге, и за несколько месяцев подготовить мощные резервы, которые можно будет задействовать не только на юго-восточном направлении, но и на северном, то есть с территории Беларуси, параллельно разместив там баллистические ракеты, мощные авиационные комплексы и тактическое ядерное вооружение. То есть Россия ведет большую-большую стратегическую подготовку к новым наступательным операциям.

Если Лукашенко на это не пойдет, он России не нужен, это однозначно будет расценено ею как предательство. В такой ситуации единственное, что останется Путину, так это отстранить Лукашенко от власти. И тогда – то ли он будет тяжело болен, то ли вообще его не будет. Зато в Беларуси у руля будут поставлены люди, которые будут полностью контролироваться Россией, например, генералы, которые сегодня возглавляют КГБ, Совет безопасности, то есть которые заканчивали российские вузы и работают в штате России, но формально занимают руководящие должности в Беларуси.

Блок военных, которые могут прийти к власти после Лукашенко, – это все надежные офицеры и генералы, которые полностью контролируются Россией. Они есть и в Совете безопасности Беларуси, и среди спецназовцев, и в КГБ Беларуси. Эти люди имеют двойное гражданство – белорусское и российское. Также они находятся на военной службе одновременно и в белорусских подразделениях, и в российских, но они напрямую подчиняются российским руководителям, спецслужбам.

Поэтому "коллективный Лукашенко" полностью контролируется Россией. Речь идет о 4-5 генералах и полковниках, которые находятся в Беларуси для контроля над Лукашенко. Если "бацьки" не станет, страна перейдет под их непосредственное руководство, то есть под руководство Кремля.

Следуетотдать должное Лукашенко, он сумел и деньги из Путина выкачивать, и параллельно искать контактов с Китаем и Западом, чтобы подложить себе соломку, и не дал втянуть белорусскую армию в войну. Если вдруг его не станет, увеличивается ли вероятность вовлечения белорусских войск в войну?

Если не станет Лукашенко, Россия попытается срочно монополизировать власть в Беларуси и установить военный режим, чтобы белорусские граждане не поднялись на акции протеста. Но это может стать поводом для того, чтобы свое слово сказала белорусская армия, которая не ангажирована Россией. Белорусские солдаты, сержанты, офицеры высшего звена однозначно не готовы отправляться на войну в Украину, а, тем более, подчиняться Российской Федерации, потому что это будет прямая оккупация Беларуси.

Впрочем, такое развитие событий станет сигналом для белорусских граждан и оппозиции о том, что пришло время защитить Беларусь, потому что иначе ее ждет война и уничтожение. Это будет решающий момент: когда Россия будет пытаться монополизировать власть в Беларуси, введет военное положение и будет заставлять белорусскую армию вступить в войну против Украины, белорусы осознают, что это прямая угроза их жизни и их семьям. До сих пор белорусы ничего подобного не чувствовали, но все изменится, когда Россия направит Беларусь в горнило войны. Это заставит их выступить против России и того режима, который будет насажден Москвой в Беларуси.

Легитимных форматов контроля над Беларусью у Российской Федерации нет. Сейчас и легитимность Лукашенко под большим вопросом, однако все остальные действия Москвы будут вообще незаконными, с точки зрения белорусского законодательства, понимания самих белорусов, в частности, белорусских военных. Они могли бы смириться, если бы Беларусь контролировал кто-то извне, но ведь встанет вопрос реальной войны, и под угрозой уничтожения окажется не только белорусская армия, но и белорусские граждане. Умирать никто не захочет.

Есть ли заинтересованные внутри Беларуси в физическом устранении Лукашенко, и есть ли у них для этого возможности? Белорусская оппозиция, в принципе, находится за пределами страны, поэтому возникает вопрос, насколько длинные у нее руки и хватит ли духа?

Сегодня белорусская оппозиция не имеет таких возможностей и средств. Да и среди оппозиционеров нет радикалов, которые были бы готовы устранить Лукашенко физически. Возможно, отдельные отчаянные есть, но возможности это осуществить у них нет. Возможно, белорусская оппозиция и хотела бы устранить Лукашенко и взять под контроль всю Беларусь, начав активную гражданскую и военную эскалацию против России. Но, надо быть реалистами, сейчас у белорусских оппозиционеров такого потенциала нет.

Протестный потенциал и поддержка военных может появиться только в критической ситуации – когда Беларусь будет не только под угрозой захвата России, но и втягивания в войну и огромных жертв. Это будет мощным детонатором внутренних процессов.

Пока что белорусская оппозиция будет поддерживать Украину, определенные политические и общественные движения в Беларуси и контакты с белорусскими военными, но это все. На большее белорусской оппозиции, к сожалению, пока не хватает.

Россия, конечно, может провести операцию по устранению Лукашенко от руководства Беларусью. Она это может сделать разными способами, в частности, повлияв на состояние его здоровья.

Сейчас Беларусь стоит перед вызовом, а Лукашенко является стабилизатором процессов, которые происходят в его стране: никто нигде не выступает с протестами, нет конфронтации между военными и гражданскими, а также между российскими и белорусскими войсками, белорусские войска не вступают в войну. Лукашенко не позволяет наступать с территории Беларуси ни белорусам, ни россиянам, предвидя в таком случае глобальную катастрофу для себя и своего режима. Поэтому определенный баланс Лукашенко сохраняет.

Но если этот баланс будет нарушен, будет другая модель действий – очень негативная для белорусов. Впрочем, перспектива монополизации Беларуси Россией, особенно военным путем, чрезвычайно сложна. Если бы не было войны с Украиной, Россия бы зашла и взяла под контроль всю Беларусь, да и все. Но когда идет война, и России нужно вести активные боевые операции по многим фронтам в Украине, а, кроме того, держать границы со странами НАТО, захватить Беларусь очень сложно. Если так произойдет, для всего мира будет очевидна оккупация, и тогда Путину никак не избежать однозначной позиции того же Китая и остальных стран, а от этого будет зависеть перспектива самой России. Как правильно сказал Макрон, Россия все больше становится вассалом Китая, но, оккупировав Беларусь, она станет изгоем для абсолютно всех стран мира.

Николай Маломуж / Главред

То есть Лукашенко сейчас является залогом стабильности в самой Беларуси, и такая стабильность пока выгодна Путину и России?

Да, сейчас России выгодно сохранять нынешнее положение дел. Пока Лукашенко ей подыгрывает на тактическом уровне и не идет на откровенное противостояние России вместе с Украиной. К тому же, Лукашенко пытается сохранять баланс в отношениях с Западом, поскольку развертывание конфронтационных сценариев со странами НАТО, например, Польшей, Финляндией, странами Балтии, будет иметь серьезные последствия для Беларуси, а в перспективе и для России.

Поэтому Путин в определенной степени соглашается на игру и не направляет через территорию Беларуси войска для удара по Украине с севера.

Могут ли сыновья Лукашенко взять власть, если его не станет, или если он будет недееспособным?

На сегодняшний день практически нереально, чтобы сыновья Лукашенко заняли должность отца. Лукашенко, конечно, может прибегнуть к каким-то предсмертным юридическим действиям, чтобы власть перешла к кому-то из его сыновей. Но даже если бы такие назначения состоялись, они были бы быстро нейтрализованы после того, как Лукашенко исчезнет либо из жизни, либо с поста президента. Поэтому вероятность такого варианта развития событий минимальна.

К тому же сама Россия не видит перспектив в детях Лукашенко, потому что они не смогут выполнить поставленные перед ними задачи. В понимании России Беларуси нужен диктатор, а сыновья Лукашенко не будут способны удержать общественный строй, стабильность и баланс. Но главное – ни один из сыновей Лукашенко не пользуется поддержкой ни военных и спецслужб, ни пророссийских элементов, прежде всего, силового блока, ни белорусов. С белорусами такой вариант не сработает, это же не царизм, где власть передается по наследству.

Как вы думаете, а сами белорусы обрадуются или расстроятся, если Лукашенко не станет?

Думаю, большинство белорусов обрадуется. Они увидят перспективу эффективных демократических изменений в Беларуси, возможность избавиться от зависимости от РФ и отодвинуть перспективу войны с Украиной и Западом. А главное – это будет означать шанс на устранение авторитарного КГБистского режима, который прессует каждого белорусского гражданина и отслеживает его деятельность на всех площадках – и в семье, и в политике.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Когда Россия может попытаться убрать Лукашенко? В какой момент и при условии каких событий он станет России ненужным и невыгодным? Какая тут взаимосвязь с поражениями России на фронте?

Когда станет ощутимым поражение путинского режима, встанет вопрос о том, чтобы Лукашенко и его режим активно участвовали в боевых операциях с целью отвлечения украинских сил и средств от наступления на востоке и юге. То есть угроза будет нависать над Киевом, другими крупными населенными пунктами, стратегическими объектами и центрами принятия решений.

Беларусь – очень важная площадка для Путина. Поэтому в период поражений он бы заставлял Лукашенко проводить наступательные операции на Украину вместе с дополнительным российским контингентом. А если Лукашенко откажется это делать, его просто устранят.

Также если вдруг Лукашенко не позволит Путину разместить ядерное оружие в Беларуси, это станет вызовом для последнего. А если Лукашенко, увидев близкий проигрыш Путина, осудит действия России, ее агрессию и пригласит всех к мирному процессу, это станет стратегическим ударом Путину в спину. В таком случае Путин может задействовать все возможности не только для устранения Лукашенко, но и для мести.

Путин очень мстителен, он не прощает даже малейших выпадов против него. Вспомните, сколько политиков, критиковавших его, было убито. А в условиях войны, когда жизнь самого Путина и его режима стоит на кону, он будет ставить перед Лукашенко вопрос ребром – или ты действуешь, или тебя нет.

Когда поражение России в войне станет очевидным, может ли Путин попытаться подарить россиянам хотя бы Беларусь – так сказать, с Киевом не получилось, так хоть "Минск-наш"? Может ли быть такая подмена подарков россиянам?

После проигрыша России на театре боевых действий в Украине и освобождения украинскими войсками всех территорий Путину будет не до Беларуси. Лукашенко или другой политик, который придет после него к власти, воспользуется ситуацией и будет формировать свое независимое государство. Потому что идентифицировать себя с Россией, проигравшей войну и ставшей изгоем, не захочет никто. Никто не захочет быть изолированным от всего мира, быть повсюду гонимым и осужденным.

Согласиться на аншлюс Беларуси может разве что какой-то камикадзе, потому что белорусы осмелеют, и на протест поднимутся все: военные, оппозиция, активисты. Они не захотят быть в одном государственном образовании с побежденной Россией.

Поэтому я думаю, что шансов захватить Беларусь после поражения в Украине у России крайне мало.

А поражение России, по-вашему, близко?

Нельзя стопроцентно говорить, что война в течение двух-пяти месяцев закончится. Хотя сейчас у нас есть преимущество не только в горячих точках – Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Сватово, Кременной и на запорожском направлении, но и при уничтожении нами профессиональных частей врага на 60-80%, включая "вагнеровцев". А это мощный подрыв обороноспособности противника. Восстановить эти силы быстро Россия не может, и мобилизованные проблему не решат. Поэтому при таких условиях перспектива освобождения территорий есть.

При оптимистическом сценарии мы освободим восток, юг и, возможно, Крым в течение трех-шести месяцев. Это в свою очередь откроет перспективу поражения путинского режима и смены власти в России.

При пессимистическом сценарии нам придется тяжело вгрызаться в оборону противника и освобождать города шаг за шагом. А Путин тем временем будет готовить резервы – да, это будут не мощные новые средства, но их будет много. Из-за этого нам будет сложно отвоевывать свое. При таком сценарии война затянется на год и более.

Я считаю, что события будут разворачиваться по первому сценарию, он сегодня прямо просится к выполнению. Но решение за Генштабом и руководством государства.

Если не станет Путина – физически или у власти, сколько может продержаться Лукашенко? Есть ли взаимосвязь между властью Лукашенко и Путина?

Стратегический провал России и устранение Путина – это предпосылка для устранения Лукашенко. Сколько он продержится, сложно сказать. Но его дни будут сочтены, это факт. Он сможет оставаться у руля от нескольких месяцев до полугода. А потом активизируется белорусская оппозиция, и ее сторонники быстро поднимутся на протесты, а военные, за исключением отдельных замаранных в преступлениях, быстро встанут на сторону белорусского народа.

Тогда у Лукашенко не останется никаких шансов. Ему придется либо бежать в третью страну, которая его примет, либо он погибнет в Беларуси. Сажать в тюрьму его, скорее всего, не будут, потому что он столько совершил преступлений в Беларуси, на его руках столько смертей, что его просто уничтожат. Вспомните, как Лукашенко в период различных выборов уничтожал конкурентов, когда кандидаты в президенты просто исчезали, и его эскадрон смерти убирал людей. В Беларуси его не простят, а на поддержку России он рассчитывать уже не сможет.

Но, повторяю, этому должны предшествовать массовые выступления белорусов и поддержка военными этих протестов.

Верите ли вы в то, что Лукашенко может предстать перед судом, например, оказаться в Гааге, доживет ли он до суда?

Лукашенко может дожить до суда. Если он будет пытаться активно подавить оппозицию КГБ или спецназом, восстанут белорусские военные и общество, и Лукашенко в процессе этих противостояний либо уничтожат, как Чаушеску, либо арестуют и привлекут к ответственности.

Чтобы Россия могла уничтожить Лукашенко до суда, нужно, чтобы сохранился путинский режим и пытался ликвидировать свидетеля событий, которые россияне заварили в Украине.

Впрочем, когда Украина будет побеждать, встанет вопрос об устранении Путина. Следовательно, о Лукашенко в России мало кто будет думать, потому что путинскому режиму будет не до него. В уничтожении Лукашенко может быть заинтересован только Путин, если он и его режим сохранятся, тогда ему придется уничтожить свидетелей.