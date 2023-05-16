Позволят осуществить контрнаступление: Франция предоставит ВСУ ракеты большой дальности - Макрон

У Франции на вооружении есть ракеты большой дальности Storm Shadow. Однако для них используется название SCALP-EG.

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Ракеты большой дальности позволят Украине осуществить контрнаступление, сказал Макрон / Коллаж: Главред, фото: ОП, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В рамках нового пакета военной помощи Франция передаст Вооруженным силам Украины крылатые дальнобойные ракеты.

Украина в ближайшие недели получит дальнобойные ракеты, а также десятки единиц бронетехники, в частности боевые машины AMX-10RC. Об этом в интервью телеканалу TF1 15 мая сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, ракеты большой дальности позволят Украине совершить контрнаступление.

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"Мы решили поставить новые боеприпасы (ракеты NDRL). Также будет помощь в ремонте транспортных средств и оружия", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что стратегия его страны заключается в том, чтобы "помочь Украине выстоять, чтобы вернуть всех за стол переговоров".

Президент Франции также заявил, что Париж ведет переговоры с рядом стран касательно "обучения пилотов" и высказался о поставках Украине самолетов.

"Мы не поставляем оружие, которое позволило бы добраться до России. Иногда приходится устанавливать ограничения. Мы не должны ослаблять способность Франции защищать себя", — прокомментировал Макрон ситуацию с передачей ВСУ истребителей.

Смотрите фрагмент интервью Эммануэля Макрона в нашем Telegram-канале:

Эммануэль Макрон / Скриншот

Отметим, у Франции есть на вооружении ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее получили от Великобритании, однако для них используется название SCALP-EG.

Ракеты Storm Shadow для Украины

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться для ударов по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму, в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

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