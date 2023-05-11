Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала Украине Великобритания, могут доставать до оккупированного Крыма, Крымского моста, а также Беларуси и агрессора России. Речь идет о вооружениях, которые позволяют достигать побед на фронте.
Такой вывод можно сделать, если посмотреть на карту, которую опубликовал советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро в своем Twitter-аккаунте.
Дальность пуска ракеты Storm Shadow – до 300 километров. Это позволит наносить удары по тылу российских оккупантов на захваченных территориях Украины, в том числе, и в Крыму.
Более того, ракеты способны настигнуть цели в тыловых районах агрессора не только на территории России, но и на юге, юго-востоке и юго-западе подконтрольной Кремлю Беларуси.
Также ракеты способны поразить и Крымский мост.
"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас уязвимы. Керченский мост уязвим. Российские поставки придется переместить еще дальше", - подчеркнул Пол Массаро.
Дальность пуска Storm Shadow составляет до 300 километров
Британия поставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили, что Великобритания в преддверии контрнаступления ВСУ поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Киев гарантировал Лондону, что ракеты будут использоваться исключительно на украинских территориях и не будут применяться по территории РФ.
Позже министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Глава британского Минобороны отметил способность Киева проводить грамотные оборонительные операции и считает, что такое оружие позволит ВСУ вытеснить российских оккупантов со своей земли.
"Могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow - это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", - подчеркнул Уоллес.
Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ ракетыми Storm Shadow разрушат Черноморский флот РФ
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