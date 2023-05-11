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Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

Андрей Ганчук
11 мая 2023, 17:05 обновлено 11 мая, 17:08
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Британские ракеты Storm Shadow – оружие для побед в войне, все позиции оккупантов России уязвимы, считает американский аналитик Пол Массаро.
Карта Storm Shadow
Карта радиуса боевого действия ракеты Storm Shadow / twitter.com/apmassaro3

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые передала Украине Великобритания, могут доставать до оккупированного Крыма, Крымского моста, а также Беларуси и агрессора России. Речь идет о вооружениях, которые позволяют достигать побед на фронте.

Такой вывод можно сделать, если посмотреть на карту, которую опубликовал советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро в своем Twitter-аккаунте.

Дальность пуска ракеты Storm Shadow – до 300 километров. Это позволит наносить удары по тылу российских оккупантов на захваченных территориях Украины, в том числе, и в Крыму.

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Более того, ракеты способны настигнуть цели в тыловых районах агрессора не только на территории России, но и на юге, юго-востоке и юго-западе подконтрольной Кремлю Беларуси.

Также ракеты способны поразить и Крымский мост.

"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас уязвимы. Керченский мост уязвим. Российские поставки придется переместить еще дальше", - подчеркнул Пол Массаро.

Дальность пуска Storm Shadow составляет до 300 километров

Storm Shadow
Куда может долетать ракета Storm Shadow / twitter.com/apmassaro3

Британия поставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили, что Великобритания в преддверии контрнаступления ВСУ поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Киев гарантировал Лондону, что ракеты будут использоваться исключительно на украинских территориях и не будут применяться по территории РФ.

Позже министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Глава британского Минобороны отметил способность Киева проводить грамотные оборонительные операции и считает, что такое оружие позволит ВСУ вытеснить российских оккупантов со своей земли.

"Могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow - это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", - подчеркнул Уоллес.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ ракетыми Storm Shadow разрушат Черноморский флот РФ

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