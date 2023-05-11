Меняют правила игры: Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - CNN

Ракеты Storm Shadow дают Киеву возможности, о которых он просил с самого начала полномасштабной войны.

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Риши Сунак и Владимир Зеленский во время визита британского премьера в Киев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в преддверии контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько высокопоставленных западных чиновников.

Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы - более 250 км, это немного меньше американских армейских тактических ракетных систем класса "земля-земля" или ATACMS, о которых Украина давно просила.

У Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь оккупированной Россией территории на востоке Украины.

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Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России.

Как сообщил CNN высокопоставленный военный представитель США, ракеты Storm Shadow "меняют правила игры с точки зрения дальности" и дают Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. В настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США Украине, составляет около 80 км (49 миль).

Смотрите видео с сайта производителя о том, как работают ракеты Storm Shadow:

Как сообщал Главред, издание The Washington Post 9 мая сообщило, что Великобритания вероятно готова предоставить Киеву боеприпасы, способные наносить удары дальностью до 300 километров. Британский чиновник отказался подтвердить WP сроки поставки, тип или количество будущего вооружения. По его словам, окончательное решение не принято.

По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании и отправлять в Украину ракеты дальнего радиуса действия. США считают эту проблему решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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