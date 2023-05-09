УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

Анна Ярославская
9 мая 2023, 09:56 обновлено 9 мая, 10:21
67
Сроки поставки, тип или количество будущего вооружения пока не уточняется. Окончательное решение не принято.
Риши Сунак, Владимир Зеленский
Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности, сказал Риши Сунак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Великобритания вероятно готова предоставить Киеву ракеты большой дальности, которые отказывается предоставлять администрация президента США Джо Байдена.

В опубликованном 2 мая Международным фондом для закупки оружия для Украины сообщении Министерство обороны Соединенного Королевства выразило заинтересованность в предоставлении боеприпасов, способных наносить удары дальностью до 300 километров, пишет The Washington Post.

Британский чиновник отказался подтвердить WP сроки поставки, тип или количество будущего вооружения. По его словам, окончательное решение не принято. Однако это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания начала предоставлять Украине вооружение, по характеристикам отвечающее крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

видео дня

Storm Shadows может быть установлена на украинские реактивные самолеты советского производства и достигать территории России.

"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности", — напоминают журналисты слова британского премьер-министра Риши Сунака на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Украина давно просила западные страны предоставить ракеты большей дальности. Официальный Киев говорит, что такое оружие может изменить ход войны, позволив Силам обороны Украины нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и горючего в глубине в оккупированного Крыма и территорий на востоке страны, захваченных оккупантами.

"Если бы мы могли нанести удар на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону и была бы вынуждена проиграть. Украина готова предоставить любые гарантии того, что ваше оружие не будет задействовано в нападениях на территорию России", — заявил в начале этого года министр обороны Украины Алексей Резников.

Как известно, ракетный комплекс HIMARS, который США предоставили Украине, также имеет возможность запускать боеприпас с дальностью действия до 300 километров. Но администрация Байдена упорно отказывается поставлять это оружие Украине. Официальные лица Пентагона, помимо опасений эскалации конфликта, ссылаются на нехватку запасов в арсеналах США.

Военная помощь для Украины

В конце апреля на сайте Министерства обороны Великобритании сообщалось о новом пакете военной помощи для Украины. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.

5 мая Кирби отметил, что США нацелены на продолжение военной поддержки Украины и сейчас большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

9 мая Соединенные Штаты Америки должны объявить о новом пакете военной помощи в размере 1,2 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны. По данным источников, пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

Кроме того, в пакет военной помощи войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

Другие новости:

война в Украине новости Великобритании военная помощь новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:56 Мир
"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФ

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФ

09:25 Мир
"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

08:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:27

Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

10:26

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операции

10:25

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе": Нидерланды хотят отдать ВСУ истребители F-16 - премьерВидео

09:56

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

09:48

"Это был не Путин": в ГУР рассказали о двойнике диктатора

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:25

"В ход пойдут табакерка и шарф": Киселев описал сценарий свержения Путина в РФВидео

09:00

В Украине подорожал продукт, без которого немыслимо большинство блюд: что произошло

08:46

"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за властьВидео

08:36

Утраченные жизни детей – цена войн в Украине и Карабахе

Реклама
08:34

"Изменили правила игры" в Украине: в Иране цинично похвастались эффективностью "Шахедов"Видео

08:22

В РФ ничего умышленно поджигать не надо, там с этим всё в порядкемнение

08:00

Как мелисса действует на организм человека: побочные эффекты любимого чаяВидео

07:50

"Война пошла не по плану": в Госдепе объяснили ракетный террор РФ против Украины

07:41

РФ запустила по Украине 25 ракет, сбить удалось не все: в Воздушных силах рассказали деталиВидео

07:08

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

07:03

США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО: что в него войдет

06:26

Утром 9 мая в Киеве прогремели мощные взрывы, РФ атаковала Украину ракетами: все, что известно

06:06

Победобесию пришел конец, и это прекрасномнение

03:55

"Там Гитлер доживал век": аналитик рассказал, куда Путин может податься после смены власти в РФВидео

03:25

Мобилизация 2023: какие болезни освобождают от призыва в военное время

Реклама
03:22

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

03:20

Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы УкраиныВидео

02:50

Группа Tvorchi призналась, что думает про свои шансы на победу на Евровидении-2023Видео

02:20

Россиянам плевать на Путина: когда диктатор РФ уйдет, все с облегчением перекрестятся – КиселевВидео

00:51

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

00:37

Молодой был немолод: 58-летний Киану Ривз впервые женится - СМИ

00:25

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

00:10

"Самое страшное – это повторять ошибки": президент Чехии сравнил действия Путина с нацизмом ГитлераВидео

00:05

Какая обувь будет в моде летом 2023: 8 трендовых моделей, которые подарят ощущение свободы

08 мая, понедельник
23:54

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

23:51

Скандал закончен: на Евровидение в Ливерпуль приехал неожиданный гость из УкраиныВидео

23:50

Российские авиабомбы с "крыльями" могут изменить ход войны в Украине - The Telegraph

23:36

Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Россияне изрядно запаниковали: на улицах Москвы появились загадочные меткиВидео

22:39

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада БудановаВидео

22:38

О чем не догадывались зрители: рак и извилистая судьба победителя Голосу країни-9 Оксаны МухиВидео

22:31

Кто может взять бразды правления в свои руки после Путина: Киселев удивил подробностямиВидео

22:07

Оккупанты бегут из Запорожской области: военные РФ массово начали переодеваться в гражданских - мэрВидео

22:01

Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли ХарьковВидео

21:14

Почему Ольга Фреймут и Маша Ефросинина враждуют: виноват мужчина

Реклама
21:14

"Нас могут ждать проблемы": Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 маяВидео

21:10

Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

20:23

"На сегодня это еще не все": ВСУ мощно продвинулись вперед на Бахмутском направленииВидео

20:14

Иван Яковина. Кремль защищается от Пригожина КадыровымВидеоблоги

20:14

Украину ждет новый выходной в мае: Зеленский обратился к украинцамВидео

20:04

"Умный и бесстрашный воин": в боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор ПанаскоВидео

19:20

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29Видео

19:20

Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?мнение

19:08

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

18:50

Ради сохранения военного присутствия: РФ назвали главным препятствием в переговорах Армении с Азербайджаном

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять