Великобритания готовится отправить в Украину ракеты дальностью до 300 км - The Washington Post

Сроки поставки, тип или количество будущего вооружения пока не уточняется. Окончательное решение не принято.

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Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности, сказал Риши Сунак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Великобритания вероятно готова предоставить Киеву ракеты большой дальности, которые отказывается предоставлять администрация президента США Джо Байдена.

В опубликованном 2 мая Международным фондом для закупки оружия для Украины сообщении Министерство обороны Соединенного Королевства выразило заинтересованность в предоставлении боеприпасов, способных наносить удары дальностью до 300 километров, пишет The Washington Post.

Британский чиновник отказался подтвердить WP сроки поставки, тип или количество будущего вооружения. По его словам, окончательное решение не принято. Однако это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания начала предоставлять Украине вооружение, по характеристикам отвечающее крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

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Storm Shadows может быть установлена на украинские реактивные самолеты советского производства и достигать территории России.

"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности", — напоминают журналисты слова британского премьер-министра Риши Сунака на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Украина давно просила западные страны предоставить ракеты большей дальности. Официальный Киев говорит, что такое оружие может изменить ход войны, позволив Силам обороны Украины нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, склады боеприпасов и горючего в глубине в оккупированного Крыма и территорий на востоке страны, захваченных оккупантами.

"Если бы мы могли нанести удар на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону и была бы вынуждена проиграть. Украина готова предоставить любые гарантии того, что ваше оружие не будет задействовано в нападениях на территорию России", — заявил в начале этого года министр обороны Украины Алексей Резников.

Как известно, ракетный комплекс HIMARS, который США предоставили Украине, также имеет возможность запускать боеприпас с дальностью действия до 300 километров. Но администрация Байдена упорно отказывается поставлять это оружие Украине. Официальные лица Пентагона, помимо опасений эскалации конфликта, ссылаются на нехватку запасов в арсеналах США.

Военная помощь для Украины

В конце апреля на сайте Министерства обороны Великобритании сообщалось о новом пакете военной помощи для Украины. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей.

5 мая Кирби отметил, что США нацелены на продолжение военной поддержки Украины и сейчас большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

9 мая Соединенные Штаты Америки должны объявить о новом пакете военной помощи в размере 1,2 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны. По данным источников, пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

Кроме того, в пакет военной помощи войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

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