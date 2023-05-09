США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО: что в него войдет

Пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

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США готовят крупный пакет военной помощи для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны. По данным источников, пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK, сообщает AP.

Кроме того, в пакет военной помощи войдут ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего обслуживания и запасных частей для различной техники.

Ожидается, что пакет помощи будет объявлен во вторник. Деньги будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона — чтобы их можно было доставить быстро — эти деньги в ближайшие месяцы или даже годы должны быть потрачены на обеспечение будущих потребностей Украины в безопасности.

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С начала полномасштабного российского вторжения США уже предоставили Украине военную помощь почти на 37 млрд долларов.

Военная помощь Украине

По итогам заседания Рамштайн-11 министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наземные системы ПВО в данный момент являются наиболее необходимым видом вооружения для Украины. По мнению главы Пентагона, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 1 мая, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления. По словам Кирби, готовится еще один пакет военной помощи.

5 мая Кирби отметил, что США нацелены на продолжение военной поддержки Украины и сейчас большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

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