УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

1 апреля 2023, 09:35
Над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.
Военная помощь США Украине
США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины - СМИ / Фото: president.gov.ua

В понедельник, 3 апреля, США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 2,6 млрд долларов, в который войдут радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американских чиновников, имена которых не называются.

По словам собеседников издания, над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.

В список военного оборудования, которое США предоставят Украине, войдут различные типы боеприпасов, в том числе противотанковые.

видео дня

Также США планируют предоставить Украине высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой техники.

Кроме того, ожидается, что Вооруженные силы Украины получат дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS.

Пакет военной помощи преимущественно будет сформулирован за счет средств, поступающих от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие напрямую у промышленности.

Еще часть денег в пакете военной помощи должна поступить из средств президентского управления по изъятию средств, которые позволяют президенту использовать текущие запасы США в чрезвычайной ситуации.

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - Соловей

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИ

10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

Реклама
08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

07:05

Гороскоп на апрель 2023 для Рыб: конфликты в семье и смена источника доходаВидео

06:20

На "мерсе" в Царство небесное не въедешьмнение

05:31

Гороскоп на апрель 2023 для Козерогов: конфликты, возвращение бывших поклонников, сюрпризыВидео

03:30

Китай выступил против ядерного оружия в Беларуси: эксперт объяснил, что нужно ПекинуВидео

02:42

"Пятно на стене не от Джигурды осталось?": Волочкова показала видео со спальниВидео

02:15

5 вещей, которые не стоит покупать на распродаже: очень быстро отправятся на помойку

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, применит РФ против Украины тактическое ядерное оружиеВидео

00:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

31 марта, пятница
23:46

"Лукашенко будут ненавидеть": Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в БеларусиВидео

Реклама
23:30

Пузатый умирающий лебедь: в сеть попало очень неудачное фото Волочковой в пачкеВидео

22:55

Потап отреагировал на слухи о разводе с Каменских

22:21

"Больше ничего не решает": Зеленский указал место Лукашенко в истории с ядерным оружием в БеларусиВидео

21:53

Ажиотаж в аптеках отменяется: в Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецептуВидео

21:12

Гороскоп на апрель 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц весныВидео

21:09

Китай зарубил передачу ядерного оружия другим странам, а у Лукашенко резко огрызнулись в ООНВидео

20:54

"У Путина была неудачная встреча с Си Цзиньпинем": Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФВидео

20:20

"Волки в овечьей шкуре": Медведев закатил истерику и сделал резкий выпад в адрес миротворцев НАТОВидео

19:54

Большинство лекарств в Украине теперь по рецепту: как купить препараты и почему нас ждут проблемы

19:15

Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностямиВидео

18:50

Вводить продажу лекарств по рецептам в условиях войны - бессмыслицамнение

18:44

"Миротворцы выглядят комично": Подоляк разнес Лукашенко и поставил условие войскам РФВидео

17:35

"Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай": на войне погиб талантливый актер Антон ПрасоленкоВидео

17:05

Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напиткеВидео

17:01

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне, а сейчас их почти не найти

16:45

Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУРВидео

16:38

Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

16:01

Бесконечно нудят и причитают: 3 знака зодиака, которые любят жаловаться

15:53

Власти Венгрии плохо кланяются Путину: Подоляк объяснил, почему Москва "прокинула" БудапештВидео

15:46

93% украинцев верят в победу Украины в войне, 50% ждут, что она наступит до конца 2023 года - опрос

Реклама
15:24

Как избавиться от тли навсегда: 3 простых способа уничтожить опасного вредителя

15:20

Зависимый от Путина Макрон ищет выходы для сохранения атомной энергетики - ЖдановВидео

15:13

"Я видел загробную жизнь": мужчина рассказал, о чем его "предупредили ангелы"

15:13

"На грани развода": Тодоренко рассказала о проблемах в семьеВидео

15:08

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

14:52

Прогнулся под Путина: Лукашенко в обиде разразился оправданиями и сделал выпад в адрес УкраиныВидео

14:46

Потап и Настя разводятся: инсайдер озвучил причинуВидео

14:32

Что нужно убрать перед Пасхой в квартире: 3 вещи, которые нельзя оставлять в доме

14:19

Обливания водой, палки и ведра: под стенами Киево-Печерской Лавры началось "веселье"Видео

14:07

"Не видит смысла публично объяснять": таролог поведала, почему исчез Олег ВинникВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять