США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

Над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины - СМИ / Фото: president.gov.ua

В понедельник, 3 апреля, США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 2,6 млрд долларов, в который войдут радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американских чиновников, имена которых не называются.

По словам собеседников издания, над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.

В список военного оборудования, которое США предоставят Украине, войдут различные типы боеприпасов, в том числе противотанковые.

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Также США планируют предоставить Украине высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, ремонтно-эвакуационные машины для помощи выведенной из строя тяжелой техники.

Кроме того, ожидается, что Вооруженные силы Украины получат дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS.

Пакет военной помощи преимущественно будет сформулирован за счет средств, поступающих от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие напрямую у промышленности.

Еще часть денег в пакете военной помощи должна поступить из средств президентского управления по изъятию средств, которые позволяют президенту использовать текущие запасы США в чрезвычайной ситуации.

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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