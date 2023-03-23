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Военная помощь Украине может уменьшиться из-за укрепления границ НАТО - Сунгуровский

23 марта 2023, 23:30
Эксперт убежден, что оккупационная армия РФ не сможет наступать на территории НАТО, если её разобьют ВСУ.
Николай Сунгуровский, ВСУ
Европейская помощь для ВСУ может уменьшиться / Коллаж фото Главред, 93-я ОМБр Холодный Яр

Европейская помощь Украине может уменьшиться, если Европа будет разворачивать дополнительные силы на своих территориях. Об этом в интервью Главреду рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Может быть. Поэтому я и говорю, что это решение недостаточно рационально. Именно потому, что эти средства сейчас расходуются не совсем эффективно. Сейчас как раз нужно было сосредоточить и финансовые, и военно-технические усилия на том, чтобы укреплять украинскую систему обороны. Для того чтобы перемолоть Россию здесь, и чтобы она уже не смогла наступать на страны НАТО", - сказал Сунгуровский.

Он убежден, что у страны-агрессора России не останется сил и средств для нападения на страны НАТО, если армия оккупантов будет разбита в Украине.

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"Расчет очень простой – расход средств на повышение своей обороноспособности может привести к оттягиванию сил и средств с украинского направления", - добавил эксперт.

Кто такой Николай Сунгуровский?

Военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова

Украина и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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