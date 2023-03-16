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Украина получит еще больше оружия: страны НАТО дадут Киеву ПВО, технику и боеприпасы – Столтенберг

16 марта 2023, 08:34
Украина будет получать военную поддержку от стран Североатлантического альянса до тех пор, пока это будет нужно, сказал генсекретарь блока Йенс Столтенберг.
Столтенберг, ВСУ
Военная поддержка Украины будет усилена - Столтенберг / Коллаж 28 ОМБр, УНИАН

Страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Как сообщается на сайте НАТО, по итогам заседания Контактной группы помощи Украине в формате Раммштайн он сказал о том, что коллективный блок безопасности Запада вместе с союзниками работает над тем, чтобы поскорее предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов.

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"(Работа по усилению обороноспособности НАТО, - ред.) критически важна для обеспечения политики сдерживания и обороны, а также для того, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку так долго, как это будет необходимо", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Итоги встречи Раммштайн-10

В среду, 15 марта, состоялась новая встреча участников Контактной группы помощи Украине в формате Раммштайн.

США выделят Украине 400 миллионов долларов, которые пойдут на артиллерию, бронетехнику и другие огневые нужды ВСУ.

"Танковая коалиция" составляет уже 9 стран. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Украина получит 150 танков Leopard.

Италия и Франция передадут Украине ЗРК SAMP/T, ФРГ и Нидерланды – системы Patriot. Канада предоставит комплексы NASAMS и IRIS-T.

Союзники продолжат поддержку ВСУ и будут наращивать темпы поставок вооружений.

"И я уверен, что мы продолжим наращивать темпы. Я уверен, что мы выполним взятые на себя обязательства. И я уверен, что мы встретим этот момент. После 10 заседаний Контактной группы наше единство усилий продолжает оставаться мощным источником силы. И мы будем оставаться решительными и едиными в поддержке права Украины жить как свободная и суверенная страна — столько, сколько потребуется", - подчеркнул Ллойд Остин.

Война России против Украины:

НАТО военная помощь Йенс Столтенберг война России и Украины
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