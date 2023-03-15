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Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"

15 марта 2023, 19:21
Министр обороны Украины заявил, что итоги "Рамштайна 10" внушают оптимизм.
база Рамштайн, Німеччина, міністри оборони
Итоги "Рамштайна 10" - Украина получит ПВО, танки и боеприпасы / Фейсбук Анна Маляр

15 марта состоялась десятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что результаты заседания "внушают оптимизм". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Украина ожидает получения новых ПВО, боеприпасов и танков.

"Рамштайн 10 внушает оптимизм: усиление ПВО, боезапас, тренировки и формирование "бронированного кулака". Спасибо вам, Ллойд Остин, за ваше выдающееся лидерство и друзьям за антикремлевскую коалицию, за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы", - написал Алексей Резников.

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Он также выразил благодарность Дании за мощную помощь.

"Благодарим парламент Дании, правительство и народ Дании за создание Фонда поддержки Украины. 7 миллиардов датских крон на военную, гуманитарную и экономическую поддержку поможет нам в это тяжелое время", - написал Резников.

Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину, так как Россия остается самой большой угрозой для европейской безопасности.

"Страны, присутствующие здесь сегодня, понимают ставки в войне, которую развязала Россия — как для украинского народа, так и для всего мира. Это самая большая угроза европейской безопасности с начала холодной войны после Второй мировой войны. И это прямое нападение на основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает всем нам безопасность", - сказал Ллойд Остин.

Передача артиллерии

США объявили о предоставлении Украине 400 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на передачу артиллерии, бронетехники, поддержки операций прицельного огня.

"Это включает в себя дополнительные боеприпасы HIMARS, дополнительные артиллерийские снаряды, мостоукладчики для бронетранспортеров и многое другое.

Ллойд также отметил, что на контактная группа работает над созданием на украинском фронте более 9 бригад бронетехники.

Танки для Украины

Процесс получения Украиной западных танков уже сдвинулся с мертвой точки и коалиция стран, передающих "Леопарды", продолжает расширяться. В настоящее время 9 стран обязались передать Украине танки. В сумме ВСУ получат более 150 "Леопардов".

Усиление ПВО

Российские оккупанты продолжают наносить удары с воздуха, используя ракеты и ударные беспилотники. В связи с этим нужно усилить защиту неба и передать Украине больше систем ПВО.

Италия и Франция заявили о передаче зенитно-ракетных комплексов SAMP/T; США, Германия и Нидерланды передают Patriot; Канада и Германия - NASAMS и IRIS-T. Многие другие страны решили передать Украине ПВО меньшей дальности.

Сколько будет длиться поддержка Украины Западом

Ллойд Остин заявил, что контактная группа нацелена на долгосрочную поддержку Украины.

"Сейчас мы переживаем критический момент в ходе борьбы Украины за свободу. И мы все должны продемонстрировать нашу неизменную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств — полностью и быстро", - сказал Ллойд.

Он добавил, что Запад будет делать все, чтобы оказать мощную поддержку Украине "этой весной и в дальнейшем".

"И я уверен, что мы продолжим наращивать темпы. Я уверен, что мы выполним взятые на себя обязательства. И я уверен, что мы встретим этот момент. После 10 заседаний Контактной группы наше единство усилий продолжает оставаться мощным источником силы. И мы будем оставаться решительными и едиными в поддержке права Украины жить как свободная и суверенная страна — столько, сколько потребуется", - сказал Ллойд.

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