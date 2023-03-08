"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУ

По данным военного эксперта, российские оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению и уже роют траншеи.

ВСУ пойдут в мощное контрнаступление в Запорожской области / коллаж фото Главред, 43 ОМБр им. гетмана Тараса Трясила

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому - роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны. Самые активные такие действия врага наблюдаются в Запорожской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он назвал две области, в которых скоро может состояться контрнаступление.

"Создается впечатление, что даже где-то в Папуа-Новой Гвинее уже все знают, что ВСУ готовятся к наступлению на юге Украины. Вероятнее всего, это будут Запорожская и Херсонская области. Все это обсуждают, и Россия тоже к этому готовится", - сказал Жданов.

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Контрнаступление украинских военных

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что весной 2023 года украинские военные будут готовы перейти к контрнаступлению.

Российский блогер, журналист Майкл Наки спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте весной и летом. По его словам, наиболее перспективной целью для контрнаступления ВСУ является Запорожское направление. Журналист отметил, что важным условием является поставка вооружений Украине.

В то же время экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУ. Он выразил сомнения, хватит ли Украине той военной техники, предоставление которой анонсировал Запад. Во время операций контрнаступления наземная бронетехника должна иметь поддержку с воздуха, в частности самолетами и вертолетами, объяснил эксперт.

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