ВСУ пойдут в контрнаступление весной: в ГУР назвали направления и цели

Украинская армия освободит все оккупированные территории, уверен Вадим Скибицкий.

ВСУ вскоре начнут контрнаступление, рассказали в ГУР / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут готовы перейти к контрнаступлению, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Одной из стратегических целей контрнаступления ВСУ будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге", сообщил он в комментарии DW.

По его словам, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка расколоть фронт оккупантов – между Крымом и материковой частью России.

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Представитель ГУР пояснил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

При этом он не исключил, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – уточнил он.

Скибицкий добавил, что цель контрнаступления ВСУ: "Освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года".

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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