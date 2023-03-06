Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNN

Вероятный захват Бахмута не станет катастрофой или переломом в войне.

Армия РФ приблизилась к захвату Бахмута / коллаж фото 24 ОМБр имени короля Даниила, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда огромные силы. Сейчас армия РФ впервые с начала полномасштабной войны приблизилась к возможности захватить Бахмут. Об этом сообщает CNN.

Враг постоянно обстреливает украинские позиции артиллерией, минометами, наносит авиаудары и осуществляет штурм большим количеством личного состава.

Бывший австралийский генерал Мик Райан не исключает, что ВСУ украинское военное командование может вывести бойцов ВСУ из Бахмута для сохранения своих сил.

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"Но вывод украинских войск не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно. К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы", - говорит Райан.

В издании отметили, что захват Бахмута очень дорого обойдется для россиян.

"Но для россиян взятие Бахмута не изменило бы принципиальных недостатков их кампании", - говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На Ставке рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

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