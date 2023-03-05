"Отвлекающий момент": РФ хочет обмануть украинцев, используя истребители МиГ-31 - Жданов

РФ может даже не осуществлять пуски "Кинжалов", но система ПВО должна быть в боевой готовности.

РФ пытается обмануть Украину во время ракетных обстрелов / Коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские оккупанты хотят обмануть украинцев. Чтобы устроить кровавую провокацию, они будут использовать российские истребители МиГ-31, но ракеты "Кинжал" они пускать не будут. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Украина вынуждена включать воздушную тревогу каждый раз, как только МиГ-31 идет на взлет. Иначе система ПВО будет не в боевой готовности.

"Вот поднялись в воздух самолеты МиГ-31, в России видят, что мы не включаем воздушную тревогу и в этот момент делают залп из "Искандеров" или других крылатых ракет. Вот наша ПВО не в боевой готовности. Ракеты в это время прилетели. Это все происходит в комплексе. А потому мы не можем игнорировать угрозы. Потому что этот МиГ-31 может быть отвлекающим моментом. И пока мы думаем, включать ПВО или нет, на нас уже летит крылатая ракета. В дальнейшем, когда у нас будет многоэшелонная система ПВО, надеюсь, мы сможем адекватно на это реагировать", - сказал Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетные удары оккупантов по Украине

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты ищут новую тактику, чтобы получить больше "результатов". Они могут прекратить устраивать массированные ракетные обстрелы Украины.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что следующими целями для ракетных ударов со стороны российских оккупантов могут стать украинские объекты системы водоснабжения и гидроэнергетики. РФ может ударить по ним, когда станет жарко.

Напомним, РФ начала применять новые авиабомбы весом 1500 кг. Такие управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500в российские захватчики впервые применили недавно против одного из объектов в Черниговской области. Они могут вызвать еще большие разрушения, чем ракеты. В Воздушных силах ВСУ заявили, что для защиты от таких авиабомб Украина нуждается в современных истребителях.

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