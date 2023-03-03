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"Когда будет жарко, РФ изменит цели для ударов": эксперт назвал объекты, которые атакуют оккупанты

3 марта 2023, 20:03
Российские захватчики сейчас накапливают ракеты, поэтому дальше Украине может грозить новый массированный ракетный удар, сильнее предыдущих.
Ракета, Александр Коваленко
РФ изменит цели для ударов, когда станет тепло, отмечает Коваленко/ Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Следующими целями для ракетных ударов со стороны российских оккупантов могут стать украинские объекты системы водоснабжения и гидроэнергетики.

Захватчики могут ударить по ним, когда станет теплее. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Они могут также делать удары по каким-то логистическим объектам, как вариант, железнодорожные узлы. Но это неэффективно. И 2022 год показал, что удары по железной дороге неэффективны. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться на то, чтобы наносить удары и нарушать систему водообеспечения", – отметил Коваленко.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Он также отметил, что оккупанты сейчас накапливают большее количество ракет. Поэтому эксперт считает, что нельзя исключать вариант, что захватчики могут нанести новый массовый ракетный удар. Есть риск, что этот новый удар может быть значительно больше, чем те, которые наносились ранее.

Ракетные удары оккупантов по Украине

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам, а не только по объектам энергетической инфраструктуры. Всё из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отмечал, что страна-агрессор Россия накопили большое количество авиации за две сотни километров от украинской границы и готова при случае применить ее для ударов.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты ищут новую тактику, чтобы получить больше "результатов". Они могут прекратить устраивать массированные ракетные обстрелы Украины.

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