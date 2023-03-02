Массированных ракетных ударов может больше не быть: РФ придумывает новую тактику - Гуменюк

Российские оккупанты начинают распределять ракетные удары по времени. У них серьезный дефицит ракет.

Массированных ракетных ударов может больше не быть / коллаж фото Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупанты ищут новую тактику, чтобы получить больше "результатов". Они могут перестать устраивать массированные ракетные обстрелы Украины. Об этом во время брифинга заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг может одновременно применять не только ракеты, но и ударные иранские дроны. Оккупанты хотят обезвредить систему ПВО Украины. К тому же у них уже наблюдается серьезный дефицит ракет, а их производство почти остановлено.

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"Теперь противник начинает распределять по времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии Shahed", - добавила Гуменюк.

К тому же она подчеркнула, что угроза со стороны России еще есть, ведь мощности РФ еще не уничтожены полностью. Оккупанты просто придумывают новые способы террора украинцев.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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