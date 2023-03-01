РФ пытается "кусать" украинскую оборону: оккупанты изменили тактику - полковник

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции маленькими группами.

Оккупанты изменили тактику на фронте / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты изменили тактику в боях против украинских защитников. Они пытаются брать в окружение населенные пункты и "кусать" оборону. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский, сообщает Obozrevatel.

Он отметил, что теперь враг штурмует украинские позиции небольшими группами.

"Эти небольшие штурмовые группы могут действовать вдоль линии фронта. Они пытаются кусать, прорывать оборону, создавать окружение наших городов и тому подобное", – сказал полковник.

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Однако, по мнению эксперта, РФ не может нанести массированный удар. Ведь Украина дает ответ современной артиллерией и ракетами.

"Объективных возможностей для прорыва в российской армии уже нет. Основная ударная мощь врага уничтожена - бронетехника, авиация, личный состав. Но есть субъективный фактор – есть душевнобольной человек, президент Путин, который заставляет своих генералов действовать так неадекватно", – добавил он.

Украина одержит победу над Россией

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Россия сгоняет на войну своих мобилизованных, а защитникам Украины придется на ходу осваивать много нового оружия. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в интервью Wiener Zeitung.

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