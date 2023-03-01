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Война может закончиться уже в этом году - генерал Ходжес

1 марта 2023, 09:53
Экс-главком войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что Западу нужно обеспечивать Киев необходимым оружием вместо того, чтобы говорить о затяжной войне.
Ходжес, ВСУ
Генерал Ходжес пояснил, почему война может закончиться в 2023 году / коллаж фото УНИАН

Американский генерал и экс-командующий войсками США на европейском континенте Бен Ходжес заявил, что США и Европе обязательно необходимо в кратчайшие сроки обеспечить ВСУ массой оружия ‒ вместо того, чтобы разглагольствовать о том, что украино-российская война затягивается, сообщает "Укринформ".

Такое заявление Ходжес сделал в ходе конференции в Вашингтоне (округ Колумбия) "Диалог по безопасности США-Украина".

По словам генерала, лидерам Запада стоит проявить решительность в вопросах поставок оружия Украине вместо того, чтобы заводить разговоры о затяжной войне.

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"Этого не должно быть. Война может закончиться уже в этом году", — отметил Ходжес.

Он также отметил ‒ если США принимают стратегическое решение по поводу того, что Украина обязана победить, то такую ситуацию необходимо обеспечить.

"Совокупный ВВП Соединенных Штатов и Евросоюза примерно в 20 раз превышает российский. Поэтому это не должно быть продолжительной войной", — подытожил Ходжес.

Украина победит Россию

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Но украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Россия сгоняет на войну своих мобилизованных, а защитникам Украины придется на ходу осваивать много нового оружия. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг в интервью Wiener Zeitung.

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ВСУ Бен Ходжес война России и Украины
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