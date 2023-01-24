Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз Буданова

Все прогнозы о завершении войны в Украине относительны, считает Олег Жданов.

Олег Жданов оценил прогноз Буданова о завершении войны в Украине / Фото УНИАН, Reuters

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года. Его прогноз оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

"Это будет показательное сражение, которое даст нам возможность делать прогнозы на 2023 год", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Эксперт добавил, что все прогнозы относительны.

"До весны 2024-го еще очень далеко, тем более, что там должны быть выборы – и в России, и в Украине, и в США. Кстати, это тоже одна из причин того, почему Путин не спешит объявлять военное положение – потому что выборы ему все-таки нужны. Это подтверждение его легитимности. А про осень давайте будем говорить весной", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что считает реалистичным прогноз главы ГУР о том, что война может закончиться до лета 2023 года.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление может произойти на любом направлении. Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке.

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