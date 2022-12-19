Завершение войны до лета 2023 года: Данилов оценил прогноз Буданова

Скорая победа Украины в войне вряд ли возможна, считает секретарь СНБО.

Алексей Данилов спрогнозировал сроки завершения войны / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова относительно вероятных сроков завершения войны.

Он подчеркнул, что считает реалистичным прогноз главы ГУР о том, что война может закончиться до лета 2023 года. Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде.

"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", — отметил секретарь СНБО.

Вместе с тем он высказал мнение о том, что скорая победа Украины в войне вряд ли возможна.

"Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", — подчеркнул собеседник.

Он также прокомментировал вероятность того, что в 2023 году ВСУ зайдут в оккупированные Луганск, Донецк и Симферополь.

"Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть", — добавил Данилов.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами.

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что компромиссов и новых "Минсков" также не предусматривается.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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