Завершение войны до лета 2023 года: Данилов оценил прогноз Буданова

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова относительно вероятных сроков завершения войны.
Он подчеркнул, что считает реалистичным прогноз главы ГУР о том, что война может закончиться до лета 2023 года. Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде.
"Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу", — отметил секретарь СНБО.
Вместе с тем он высказал мнение о том, что скорая победа Украины в войне вряд ли возможна.
"Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", — подчеркнул собеседник.
Он также прокомментировал вероятность того, что в 2023 году ВСУ зайдут в оккупированные Луганск, Донецк и Симферополь.
"Они должны быть обязательно возвращены нам, это будет наша территория, там будет наша власть", — добавил Данилов.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами.
Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.
Он подчеркнул, что компромиссов и новых "Минсков" также не предусматривается.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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