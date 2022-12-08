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"Дипломатическим путем": Кулеба рассказал о деоккупации Крыма и Донбасса

8 декабря 2022, 17:46
Как отметил Кулеба, Крым ничем не отличается от остальных украинских городов, а потому он обязательно будет возвращен под контроль Украины.
'Дипломатическим путем': Кулеба рассказал о деоккупации Крыма и Донбасса
Кулеба заявил, что часть территорий Украина вернет дипломатическим путем / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Растиславом Качерой.

Как отметил Кулеба, Крым ничем не отличается от остальных украинских городов, а потому он обязательно будет возвращен под контроль Украины.

"Украина вернет все свои территории, включая Крым. Часть – военным путем, часть – дипломатическим", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Кулеба отметил, что пока слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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