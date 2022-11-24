'Абсурдная идея': Кулеба разнес упреки Кремля о мирных переговорах

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит борьбу / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

Об этом Кулеба заявил в комментарии для японского издания NHK.

"Действия России делают саму идею мирных переговоров абсурдной. Российские чиновники просто используют заявления о якобы готовности к переговорам как дымовой занавес, чтобы продолжать агрессию и террор", - заявил глава украинского дипломатического ведомства.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит борьбу, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации.

"Украина продолжит освобождать свою землю, спасать людей от российских преступлений, пыток, страданий и невыносимых условий жизни", - добавил глава МИД.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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