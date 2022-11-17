Песков заявил, что ударами по Украине Кремль хочет склонить Банковую к переговорам

Песков заявил, что отсутствие света в Украине - это последствия действий Киева / Reuters

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевских властей, которые отказывается от переговоров.

Как пишет российский Интерфакс, Песков, в частности, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые, в частности, отказываются от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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