Официальные лица США подталкивают Киев стать более открытым к переговорам с Москвой - WSJ

В США считают, что Киев получит рычаги влияния, проявляя открытость к переговорам / Офис президента

Высокопоставленные чиновники США начали подталкивать Киев к тому, чтобы он начал думать о мирных переговорах на случай, если зима затормозит контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Как пишет The Wall Street Journal, хотя представители администрации президента США Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Украину в вопросе мирных переговоров, однако Киеву был передан месседж о том, что нужно хотя бы казаться открытым к диалогу для окончания войны таким путем.

"Мы говорим украинцам, что им решать, когда это делать. Но, возможно, было бы неплохо сделать это раньше", - сказал западноевропейский чиновник.

Отмечается, что такое же сообщение президенту Владимиру Зеленскому и его помощникам передал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев 4 ноября.

Кроме того, сообщается, что Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о более "реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров", включая пересмотр своей заявленной цели по возвращению Крыма под контроль Украины.

Источники издания говорят, что Киев получит рычаги влияния, проявляя открытость к переговорам.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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