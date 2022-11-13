Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия Украины

До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах с РФ, подчеркнул Давид Арахамия.
Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность возобновления переговоров между Украиной и РФ.
Как пишет он в своем Telegram, до освобождения Херсона было много разговоров о переговорах с РФ.
"Были даже некоторые скептические публикации в западных СМИ. Уверен, что после успехов на Юге они уже не актуальны", — подчеркнул нардеп.
При этом он назвал условия возобновления переговоров с РФ, озвученные президентом Владимиром Зеленским:
- восстановление территориальной целостности Украины;
- возмещение всех нанесенных ущербов;
- наказание всех военных преступников;
- действенные гарантии не повторения агрессии РФ.
"Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", — добавил Арахамия.
Переговоры Украины с РФ
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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