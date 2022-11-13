Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия Украины

Давид Арахамия участвовал в переговорах с РФ / Соцсети

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил вероятность возобновления переговоров между Украиной и РФ.

Как пишет он в своем Telegram, до освобождения Херсона было много разговоров о переговорах с РФ.

"Были даже некоторые скептические публикации в западных СМИ. Уверен, что после успехов на Юге они уже не актуальны", — подчеркнул нардеп.

При этом он назвал условия возобновления переговоров с РФ, озвученные президентом Владимиром Зеленским:

восстановление территориальной целостности Украины;

возмещение всех нанесенных ущербов;

наказание всех военных преступников;

действенные гарантии не повторения агрессии РФ.

"Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", — добавил Арахамия.

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Переговоры Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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