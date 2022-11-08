"Нет никаких условий": у Лаврова вспомнили "добрую волю" и канючат переговоры с Украиной

В РФ снова просят переговоров с Украиной / Reuters

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его заявление цитирует Интерфакс.

"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", — сказал представитель МИД России.

"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", — добавил он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

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