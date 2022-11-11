Полковник в отставке рассказал, изменятся ли перспективы переговоров с РФ после битвы за Херсон / УНИАН и Твиттер М. Подоляка

Начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол") в интервью Главреду рассказал ‒ Киев может пойти на переговоры с Кремлем только в том случае, если Путин выполнит пять условий президента Зеленского.

"Мне трудно комментировать политическую составляющую и приемлемость тех или иных переговоров. прочем, как известно, Зеленский выдвинул России пять очень правильных условий, которые она должна выполнить, и только после того станут возможными любые переговоры. Среди этих условий – деокупация всех оккупированных территорий, в том числе Крыма, а также обещание Москвы, что это не повторится (этот пункт России будет труднее всего выполнить). Все эти условия устраивают каждого украинца", ‒ сказал он.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной, ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Сообщалось, что в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной. Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. При этом он категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

В украинской разведке сообщали, что страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы заставить международных партнеров усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Позже советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоров. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение постоянно вспоминают о переговорах с Украиной, потому что ресурсы РФ уже близки к пределу, а Кремль истощен.

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