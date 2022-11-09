"Кремль истощен": Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоров

Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоров/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин и его окружение постоянно вспоминают о переговорах с Украиной, потому что ресурсы РФ уже близки к пределу.

Поэтому упоминания в России о проведении переговоров уже даже напоминают истерику. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Кремль истощен. Ресурсы РФ близки к пределу. Отсюда истерические просьбы о перерыве ("переговорах")", – отмечает Подоляк.

Именно из-за истощения России войной секретарь российского Совбеза Михаил Патрушев поехал в столицу Ирана искать помощи.

"Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: искать способ продолжить войну, получить ракеты/беспилотники, исправить свой ракетный недостаток. Сейчас идеальное время удвоить помощь Украине", – добавил Подоляк.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Сообщалось, что в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной. Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. При этом он категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

В украинской разведке сообщали, что страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы заставить международных партнеров усадить Украину за стол переговоров с Россией.

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