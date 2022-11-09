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Путин собирается передать власть еще в этом году: аналитик назвал имя избранного кандидата

9 ноября 2022, 13:21

Для российского диктатора передача власти сейчас – это уже вопрос выживания. Но он хочет руководить следующим президентом из тени.

Владимир Путин, Валерий Соловей
Путин собирается передать власть еще в этом году – аналитик/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин собирается передать власть в РФ, и может сделать это уже в этом году. В сложившейся сейчас ситуации для него это уже вопрос выживания, а не просто имиджа или репутации.

Ведь сейчас очевидно, что российская армия проигрывает в войне против Украины. А в России таких поражений своим "вождям" не прощают. Об этом рассказал историк и политический аналитик Валерий Соловей в эфире YouTube-канала "Деньги".

"Как говорят мне военные: в России могут простить всё, что угодно вождю, кроме военного поражения. Кремль сейчас находится на грани военного поражения, и российские военные это прекрасно понимают", – отмечает политический аналитик.

При этом он говорит, что "золотое время" для передачи власти и оставления должности Путин уже упустил. Он испортил всё тем, что вторгнулся в Украину. Если бы этого не было, российские медиа и учебники по истории писали бы о нем, как о человеке, который "поднял Россию с колен". По крайней мере российскому диктатору создали бы такой образ. Однако теперь после такой фатальной ошибки Путину приписать такой образ не смогут.

Кто может заменить Путина

По словам политического аналитика, Путин уже согласился на основного кандидата, которого ему предложили – сына Николая Патрушева Дмитрия.

"Именно по линии Патрушев-Салливан идут консультации США и России. Вторая линия – это Ушаков. Но Патрушев важнее", – отмечает Соловей.

Но при этом Путин рассчитывает попытаться управлять, когда уйдет в тень. Ведь с Патрушевым его связывают тесные отношения, и российский диктатор рассчитывает на максимальные гарантии.

Ранее сообщалось, что Россия может применить к Украине "сирийский сценарий" и бомбить ее города так же, как бомбила сирийский город Алеппо. Стране-агрессору РФ не дает этого сделать только украинская противовоздушная оборона (ПВО). Однако систем ПВО Украине не хватает.

Напомним, норвежские эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войне. Российский диктатор Владимир Путин допустил ряд ошибок в войне против Украины. Его стратегические промахи способствовали провалу "блицкрига", а теперь могут повлечь затягивание войны.

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