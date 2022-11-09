Дорогущая ракета полетела в никуда: россияне пытались атаковать украинскую ПВО, но промазали

Оккупанты стреляют из высокоточного оружия куда попало / Фото topcor.ru

В Николаевской области российский пилот пытался атаковать украинскую систему противовоздушной обороны, но, к счастью, промахнулся. Дорогая дефицитная ракета Х-31 улетела в никуда.

Об этом упомянули в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, 8 ноября российские войска в очередной раз нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областям.

В тот же день российский Су-35 хотел осуществить обстрел украинской ПВО на Николаевщине. Однако коварный план оккупантов не осуществился.

"Южное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что 8 ноября российский Су-35 совершил обстрел ракетой Х-31 (высококлассный и дефицитный высокоточный боеприпас) по украинской системе противовоздушной обороны Баштанского района Николаевской области, но промахнулся", - говорится в сообщении.

Что известно о ракете Х-31

По данным Википедии, Х-31 - это советская тактическая управляемая ракета класса "воздух - земля" средней дальности для таких самолетов-истребителей, как Миг-29 и Су-27. Существуют протикорабельний (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет.

Противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракета X-31A первые в мире серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который обеспечивает поддержку высокой скорости на всей траектории полета.

Напомним, ранее украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн. Так, стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

Также Главред сообщал, что украинские зенитчики всего за три минуты уничтожили в небе над Херсонской областью два российских вертолета Ка-52. Вертолеты были "приземлены" в Бериславском районе Херсонской области.

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