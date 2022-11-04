РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантов

Одна крылатая ракета сбита над Херсонской, еще одна - над Николаевской областью.
На юге украинские зенитчики сбили две крылатые ракеты российских оккупационных войск.
Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования Пивдень.
"4 ноября около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Пивдень сбито две крылатые ракеты типа Калибр, которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна крылатая ракета сбита над Херсонской, другая - над Николаевской областью.
Кроме того, на южном направлении военнослужащие одного из расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса сбили одну ракету россиян.
"Около 16:00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования "Центр", выполняющих боевые задания на Южном направлении, метко поразили крылатую ракету врага", – говорится в сообщении командования Центр.
Ракетный террор РФ
Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.
Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.
Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.
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