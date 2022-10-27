ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

Успели ли российские пилоты катапультироваться - неизвестно / Фото Википедия, УНИАН

Утром 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Около 08:00 часов подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" был сбит российский Ка-52", - говорится в сообщении.

А также отмечается, что около 08:40 подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский штурмовик Су-25.

Успели ли российские пилоты катапультироваться ‒ не сообщается.

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.

В то же время, как пишет Википедия, Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты). Примерная стоимость такого самолета - 11 млн долларов США.

Напомним, 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" на Киевщине и Винницкой области. Еще две ракеты – сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

Больше новостей о сбитых вражеских целях: