УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

27 октября 2022, 11:37

Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн
Успели ли российские пилоты катапультироваться - неизвестно / Фото Википедия, УНИАН

Утром 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Около 08:00 часов подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" был сбит российский Ка-52", - говорится в сообщении.

А также отмечается, что около 08:40 подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский штурмовик Су-25.

Успели ли российские пилоты катапультироваться ‒ не сообщается.

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.

В то же время, как пишет Википедия, Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты). Примерная стоимость такого самолета - 11 млн долларов США.

Напомним, 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев - Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" на Киевщине и Винницкой области. Еще две ракеты – сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

Больше новостей о сбитых вражеских целях:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:02

Как экономить воду и электроэнергию во время стирки в машинке: три важных правила

11:46

Война в Украине будет длиться до 2024 года - КуликВидео

11:44

США ускорят размещение в Европе модернизированного ядерного оружия — PoliticoВидео

11:39

Мужской батл, возвращение популярной рубрики и травы: Сніданок з 1+1 запускает новые осенние рубрикиВидео

11:37

ВСУ за 40 минут сбили вражеский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн

Реклама
11:14

Показал с разных ракурсов: на Херсонщине кадыровцы сами слили в Сеть свое место дислокацииВидео

11:13

Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогнозВидео

10:42

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

10:27

В Украине уже почти полностью уничтожен целый батальон "боевых бурят" Путина

10:07

Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

10:04

Китай хочет продолжения войны в Украине, он будет помогать РФ - КуликВидео

10:04

Гороскоп на сегодня 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

09:34

Победить россиян удавалось хитростью: защитник Азовстали рассказал о боях за МариупольВидео

09:14

"Сбросили в яму насыпью, как дрова": на Харьковщине нашли массовое захоронение украинских воиновВидео

08:51

Мобилизационная или индивидуальная система: о стратегии реформмнение

08:44

"Грязная бомба" vs ядерная: эксперт рассказал, последствия какого удара будут страшнееВидео

08:21

В Украину тайно прибыл директор ЦРУ Бернс - CNNВидео

08:04

Выводит все плохое из организма: почему вареную картошку лучше есть холодной

07:49

ВСУ за два часа уничтожили девятнадцать дронов-камикадзе Shahed-136 и одну ракетуВидео

07:10

Путин не готов заканчивать войну против Украины и хочет победить — ISW

Реклама
07:05

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

06:48

Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

06:30

Что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома

06:17

Православный халифат собрался на войну с Сатаноймнение

06:02

Война продлится до 2024-го, после Россия начнет сыпаться, а Китай будет подбирать ее куски – Кулик

05:30

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов: что принесет последний месяц осени в любви, карьере, финансахВидео

05:20

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

04:50

РФ заявлениями о "грязной бомбе" хочет сдержать контрнаступление ВСУ на юге – МусиенкоВидео

03:20

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

03:16

Надя Дорофеева в жемчужной кольчуге на голое тело снялась для известного глянца

02:45

У России есть ядерные бомбы, создать "грязные" им будет еще легче - МусиенкоВидео

02:10

Украину накроют снегопады: когда ждать морозов и зимней сказкиВидео

01:35

Военный эксперт назвал главные факторы уничтожения армии врагов

00:51

Приметы на 27 октября: как 3 вещи могут принести неприятности и что делать нельзяВидео

26 октября, среда
23:54

"У многих стран мира столько нет": Зеленский рассказал про огромные потери РФВидео

23:26

"Пластами накладывают": Арестович раскрыл огромные потери россиян под БахмутомВидео

23:00

"Командование РФ гонит людей на смерть": Зеленский рассказал о жестких боях на Донетчине

22:54

"Полыхает 12 цистерн с топливом": в оккупированном Шахтерске масштабный пожарВидео

22:38

"Зеленский может дать пощечину": Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить МишустинаВидео

22:27

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествиеВидео

Реклама
22:18

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК ЮгВидео

22:15

Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

22:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

22:00

РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭСмнение

21:53

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

21:53

"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовойВидео

21:27

Роксолана Пидласа: российский Альфа-банк будет национализированВидео

21:24

Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

21:09

"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

20:58

Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жараВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять