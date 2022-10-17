В полиции показали, как в Киеве сбили иранский дрон из стрелкового оружия

Столичные полицейские из автоматов стреляли по БПЛА врага.
Один из иранских дронов, которыми РФ атаковала Украину в понедельник, 17 октября, сбили сотрудники киевской патрульной полиции.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видеозапись, на которой столичные полицейские из автоматов стреляют по БПЛА врага.
При этом он уточнил, что в результате удалось сбить один из упавших сегодня на Киев дронов-камикадзе.
"Шахид испытал отрицательное всплытие", - прокомментировал видео Билошицкий.
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Атака дронов-"мопедов"
Напомним, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.
Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано несколько прилетов, все в Шевченковском районе.
По словам Кличко, разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.
Из-под руин достали тела четырех человек.
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