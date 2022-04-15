ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантам

Остатки "Ка-52" / 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" / Facebook

Бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. Экипаж вражеского летательного средства погиб на месте, говорится в пресс-центре данной военной части

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Позднее этот боевой эпизод также прокомментировали и в украинском Генштабе.

"Одно из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью уничтожило российский вертолет. Предварительно, это "несбиваемый аналоговнет" - Ка-52 "Аллигатор", российский боевой вертолет, командная машина армейской авиации. Не крейсер "Москва", конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета Российской Федерации украинские воины "отминусовали". Это ‒ цена только техники, а еще подготовка пилотов. И компенсация их родственникам", - отметили офицеры.

Вертолет Ка-52 – что это за оружие

Ка-52 "Аллигатор" – многоцелевой российский боевой вертолет, который может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

По имеющейся в открытых источниках информации, в РФ было изготовлено 170 таких вертолетов. Их эксплуатация началась с 2008 года.

С 24 февраля, с дня начала войны России против Украины, ВСУ уничтожили уже до десяти российских вертолетов Ка-52.

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Напомним, ранее защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52, попав в него из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна.

Операцию провели бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил украинский воин Юрий Кочевенко в Facebook.

"Только что со Стугны 95-я ОДШБр снова уничтожила рашистський Ка-52. Те самые ребята", – написал он.

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