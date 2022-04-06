Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантов

/ Скриншот видео с youtube.com

Вооруженные силы Украины сбили еще один летательный аппарат российских оккупационных войск.

На этот раз удачной мишенью для украинских защитников стал боевой вертолет РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

Как говорится в пояснении к видео, бойцы ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс Оса.

"ЗРК Оса удачно минусует вертолет врага", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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