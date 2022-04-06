Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантов

ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс Оса.
Вооруженные силы Украины сбили еще один летательный аппарат российских оккупационных войск.
На этот раз удачной мишенью для украинских защитников стал боевой вертолет РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.
Как говорится в пояснении к видео, бойцы ВСУ использовали зенитный ракетный комплекс Оса.
"ЗРК Оса удачно минусует вертолет врага", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.
Читайте еще:
- В Вышгороде бойцы ВСУ сбили еще одну вражескую "вертушку"
- Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"
- "Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов
Автор: Алексей Тесля