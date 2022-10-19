Мощный залп ПВО: ВСУ сбили 14 воздушных целей оккупантов РФ

ПВО защитило небо Украины от ракет РФ / Telegram

Четыре выпущенные российскими оккупантами крылатые ракеты и десять дронов-камикадзе Shahed-136 были сбиты в небе над Украиной днем в среду.

Об этом идет речь в сообщении в Телеграм-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" на Киевщине и Винницкой области. Еще две ракеты – сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", - говорится в сообщении.

Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. "По состоянию на 15:30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр", - рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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