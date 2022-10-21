ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехвата

Украинские защитники сбили ракету российских оккупантов / Скриншот

Вооруженные силы Украины сбили одну из крылатых ракет, которыми российские оккупанты обстреливают мирные города.

В Сети опубликовано зрелищное видео перехвата одной из ракет РФ, запущенной по Украине.

Ракета пронеслась над промышленными объектами, однако была сбита украинскими защитниками.

При этом на видео удалось запечатлеть момент взрыва ракеты, перехваченной ВСУ.

"Вот это контент!", — восторженно прокомментировал увиденное автор видео.

/ Скриншот

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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