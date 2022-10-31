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ВСУ за 3 минуты уничтожили два российских "Аллигатора" общей стоимостью около $32 млн

31 октября 2022, 20:36

Украинские зенитчики сбили вертолеты в Бериславском районе Херсонской области.

ВСУ за 3 минуты уничтожили два российских 'Аллигатора' общей стоимостью около $32 млн
Вертолеты сбили в Бериславском районе / Фото Википедия, УНИАН

Вечером 31 октября украинские зенитчики всего за три минуты уничтожили в небе над Херсонской областью два российских вертолета Ка-52. Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования " Юг " в Facebook.

"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.

Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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