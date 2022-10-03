Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 на Запорожье

Ка-52 Аллигатор сбили на Запорожском направлении / скриншот

Спецназовцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Как сообщается в Telegram-канале СБУ, тактическая группа спецназовцев находилась на передовых позициях, контролируя район предполагаемого прохода вражеской авиации.

После появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" - что о нем известно

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн. Согласно информации из открытых источников, страна-агрессор произвела около 170 единиц Ка-52.

Как сообщал Главред, 2 октября ударный вертолет Ка-52 был сбит силами противовоздушной обороны Украины в Бериславском районе.

Кроме того, в районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34. Его регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный.

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