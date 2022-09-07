ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионов

Войска Украины в небе над Херсонщиной уничтожили "гордость российской авиации" / wikipedia.org, ВСУ

Подразделения сил обороны Украины нанесли сокрушительный удар по воздушным целям войск России в Херсонской области. Сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор. На восточном фронте украинские военные также "сняли" 2 вражеских беспилотника. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, в среду, 7 сентября, примерно в 8:30 утра в небе над Херсонской областью бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ сбили современный ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор.

Ударный геликоптер россияне считают своей "гордостью". Стоимость вертолета – около 16 миллионов долларов США.

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Также подчеркивается, что на восточном фронте силы ПВО Воздушных сил уничтожили два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия против армии России в Херсонской области. Украинские войска ведут работу над вытеснением российских оккупантов с временно занятых ими позиций. Ранее ВСУ освободили населенный пункт Высокополье, где уже установлен государственный флаг.

Спикер сил обороны Украины на юге Наталья Гуменюк отметила, что усилиями армии Украины все эстакады в Херсонской области, которыми пользовались войска РФ для снабжения своих сил, приведены в состояние непригодности. Также ВСУ уничтожили три российские переправы.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил об освобождении армией Украины села Ольгино в Херсонской области. Населенный пункт находится севернее освобожденного Высокополья. По его словам, есть и другие деоккупированные пункты. Группировка российских оккупантов на правом берегу Днепра находится в оперативном окружении.

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