Мощные удары ВСУ: взорваны три понтонные переправы РФ на Херсонщине

Уничтожены понтонные переправы РФ на юге / Фото УНИАН

В Херсонской области все стратегические мосты непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге.

"Мы держим под огневым контролем, потому что не являемся разрушителями, не уничтожаем нашу инфраструктуру, но не даем врагу возможности использовать ее в своих интересах", - рассказала она.

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По словам начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга, в результате ударов по мостам они не могут использоваться. Вместе с тем оккупанты пытаются переправлять по ним технику, следствием чего и явилось разрушение определенных секций (Каховского моста),, поскольку они не выдержали этой нагрузки.

"На данный момент все эти артерии абсолютно непроездные, именно поэтому они (россияне -ред.) настраивают альтернативные пути (паромные, понтонные и баржовые переправы). Мы и их тоже держим под огневым контролем. Уже три понтонные переправы уничтожены", - добавила Гуменюк.

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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