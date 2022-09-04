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Месть за Чечню: на Херсонщине кадыровцы пытаются уничтожить десантников РФ – Братчук

4 сентября 2022, 10:09

Подразделения кадыровцев поставили "за спинами" российских военных в качестве заградительных отрядов, чтобы оккупанты не смогли отступить.

Российские военные, кадыровцы
На Херсонщине кадыровцы пытаются уничтожить десантников РФ/ Reuters, Радио Свобода

Российское военное командование поставило позади отрядов военных РФ подразделения кадыровцев, чтобы они не давали оккупантам отступить и убежать с поля боя.

Однако среди этих отрядов оказалось много кадыровцев, которые хотят отомстить российским десантникам за действия их предшественников в Чечне. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram со ссылкой на информацию движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии.

"По имеющимся данным, позади регулярных частей вс рф выдвинуты подразделения так называемых кадыровцев, которые должны сыграть роль "заградотрядов" во время отступления россиян под ударами ВСУ. Более того, среди самих кадыровцев зафиксировано настроения отомстить российским десантникам (их немало на Херсонщине), чьи предшественники уничтожали гражданское население во время Чеченских кампаний кремля на Кавказе", – отмечает Братчук.

Он подчеркнул, что теперь у российских оккупантов есть только одна возможность спастись и не "сложить свою голову на поле боя – добровольно сдаться в плен украинских военных.

Ранее сообщалось, что среди российских оккупантов продолжают происходить различные этнические конфликты. Очередной конфликт случился между кадыровцами и бурятами во временно оккупированном городе Васильевка в Запорожской области. Они начали перестрелку, определяя, "кто главный в городе".

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области кадыровцы решили "помочь" украинским защитникам уничтожить оккупантов. Они убивают российских военных, пытающихся бежать с поля боя.

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