Под Запорожьем буряты и кадыровцы постреляли друг друга, есть раненые – журналист

Под Запорожьем буряты и кадыровцы постреляли друг друга - журналист / https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Среди российских оккупантов продолжают происходить различные этнические конфликты. Об этом сообщил известный журналист Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

По его данным, очередной конфликт случился между кадыровцами и бурятами ‒ во временно оккупированном городе Васильевка (Запорожская область).

"В Васильевке Запорожской области произошла стрельба между бурятами и кадыровцами. Определяли, кто главный в городе. Пока достоверно неизвестно, сколько 200-х и 300-х с обеих сторон. Но потери среди оккупантов есть. Об этом сообщают местные жители", – написал Цаплиенко.

Напомним, это далеко не первый межэтнический конфликт между оккупантами из разных частей России.

К примеру, в июне буряты стрелялись с кадыровцами в Херсонской области. Там оккупанты не могли поделить награбленное, к тому же бурят возмутило, что кадыровцы не воюют, а в основном отсиживаются в тылу.

Иногда доходило до артиллерийских перестрелок - когда кадыровцы накрывали бурят "дружественным огнем" в Чернобаевке на Херсонщине.

До этого оккупанты устраивали перестрелку между собой в апреле - также произошло на Херсонщине.

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