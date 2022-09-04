"Задвохсотили" 138 оккупантов: авиация ВСУ 24 раза ударила по россиянам на юге

Украинские воины уничтожили 31 единицу техники и склад боеприпасов оккупантов на юге, а почти полторы сотни захватчикам "вручили билет на концерт Кобзона".
Украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных удара по российских захватчиках на юге. Удары наносились по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям.
Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В результате точных ударов украинских воинов, российские захватчики понесли серьезные потери, а именно:
- 138 оккупантов,
- 9 танков,
- гаубица "Мста-Б",
- реактивная система залпового огня "Ураган",
- пусковая установка С-300,
- пушка-гаубица 152-го калибра,
- 18 единиц авто-бронетехники.
Кроме этого, был уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе, а также поражена паромная переправа вблизи Берислава.
"Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания альтернативных переправ", – отмечают в ОК "Юг".
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты 2 сентября после удара ВСУ по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых. ВСУ накрыли много российских военных, но после этого военное командование страны-агрессора не подсчитало убитых.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. Зеленский напомнил, что 3 сентября русские войска вновь били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову. Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.
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