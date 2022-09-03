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Жесткие бои: Зеленский предупредил о самых горячих точках на фронте

3 сентября 2022, 22:40

Артиллерия ВСУ делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, подчеркнул президент.

Украинский военный
ВСУ готовятся к новым боям / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта.

"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе", - отметил он во время видеообращения.

Зеленский напомнил, что сегодня российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.

Видео дня

Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.

"Наша артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены", - сказал глава государства.

Президент поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.

"Сегодня, в частности хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за меткий огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и Службе безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - подчеркнул он.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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