Жесткие бои: Зеленский предупредил о самых горячих точках на фронте

Артиллерия ВСУ делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта.
"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта. И на Харьковщине, и на юге, и на Донбассе", - отметил он во время видеообращения.
Зеленский напомнил, что сегодня российские войска снова били по Николаевской области, по районам Запорожской и Днепропетровской областей, а также по Харькову.
Он добавил, что среди погибших и пострадавших есть дети.
"Наша артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб, все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил украинских воинов, которые это обеспечивают.
"Сегодня, в частности хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за меткий огонь по врагу. Спасибо и нашей разведке, и Службе безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - подчеркнул он.
Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".
Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.
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